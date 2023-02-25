Главный хормейстер театра имени Джалиля Любовь Дразнина в разгар спецоперации эмигрировала в США

Главный хормейстер театра имени Джалиля Дразнина в разгар спецоперации эмигрировала в США

В разгар российской спецоперации на Украине главный хормейстер театра имени Джалиля Любовь Дразнина эмигрировала в США. Как сообщает "Бизнес Онлайн", она уехала еще осенью.

Дразнина возглавляла хор казанской оперы с 2006 года и добилась в этом качестве солидных успехов. Критики удивлялись, как органичен казанский хор.

Дразнина не удостоилась ни слова благодарности за 16-летнюю работу ни на официальном сайте театра, ни в его соцсетях.

В США, пишет издание, проживает дочь Дразниной. Именно к ней она и перебралась.

