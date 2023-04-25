Галустян + Татарские сказки: как бы выглядели образы Михаила Галустяна из нового проекта «Галустян +» в татарских сказках

28 апреля в 22:00 ТНТ начнет показ нового шоу «Галустян+», в котором комик Михаил Галустян представит скетчи как с новыми, так и давно любимыми персонажами – например, Жориком Вартановым, ведущим кавказских новостей, который потерялся во времени.

Скетчи будут на самые разные темы – от бытовых до социальных, а помогать Галустяну их разыгрывать вызвались друзья и коллеги комика – Денис Дорохов, Владимир Селиванов, Марина Федункив и другие. Шоу абсолютно точно подарит зрителям вагон ярких эмоций и немало фраз, которые станут крылатыми, ведь Галустян выстреливает ими с самого начала своей карьеры. В преддверии премьеры мы решили пофантазировать о том, как бы выглядели образы Михаила Галустяна в татарских сказках, ведь это еще множество новых амплуа!

«Су Анасы» или «Водяная»

Думаем, что в детстве все читали произведение великого писателя Габдуллы Тукая «Су Анасы» или же «Водяная», а теперь давайте представим картину, как мальчик сидит у ивняка, а на доске сидит Михаил Галустян, разговаривает с водяной, которая расчесывает свои волосы золотым гребнем. Представили? Теперь мы понимаем, кто отвлек водяную, чтобы мальчик успел украсть золотой гребень и убежать домой!

«Шүрәле» или «Леший»

«Шүрәле» известен тем, что любит щекотать людей до смеха! А знаете кто еще любить веселить людей? Правильно! Михаил Галустян, он, конечно, не будет вас щекотать, но посмеетесь вы точно! А теперь представим какое это будет комбо смеха, когда вас будет щекотать «Шүрәле» и смешить Михаил Галустян. Так и быть, «Шүрәле» мы оставим в лесу, а Михаила Галустяна будем смотреть и смеяться в шоу на ТНТ!

«Камыр-батыр»

Все знают про такого силача, которого зовут в народе «Камыр-батыр»! Силушкой батырской обладая, он ушел от своих бабушек и дедушек, начал команду набирать по пути. Были у него и самый меткий стрелок, и дедушка, который мог все в мерзлоту превратить, и человек, который мог ураган сотворить. Но не было у них главного героя, который бы мог всех рассмешить! В нашей версии должен был встретить «Камыр-батыр» Михаила Галустяна, который бы всех смешил и все бои бы заканчивал на позитивной ноте!

«Гульчечек»

Татарская версия «Рапунцель» по имени «Гульчечек» стала произведением народного творчества, где рассказывается история о том, как Гульчечек забрал из дома сын ведьмы и не отпускал ее никуда. В один из дней сын уехал, а Гульчечек смогла сбежать, на пути ей помогали спрятаться и реки, и деревья. Чуть не догнала ее злая ведьма, но на помощь пришел брат героини. Если бы в этом мире «Гульчечек» обратилась к Михаилу Галустяну за помощью, он бы рассмешил ведьму, и та стала бы настоящей доброй феей!

Смотрите шоу «Галустян +» с 28 апреля 22:00 на ТНТ!