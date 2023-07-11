Новости Казани
· Полина Модестова

Движение перекрыто на 3 месяца: в Казани из-за реконструкции перекрыли дорогу

Движение у парка Горького в Казани перекрыли до 30 октября
Движение перекрыто на 3 месяца: в Казани из-за реконструкции перекрыли дорогу

Комитет внешнего благоустройства

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В Казани было ограничено движение на участке, расположенном на улице Николая Ершова. Связана такая мера с проведением реконструкции подземного пешеходного перехода. Как сообщили представители Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани, частичное перекрытие проезжей части возле здания №1а сохранится до 30 октября 2023 года.

Напомним, что ранее на улице Ершова по распоряжению главы города ильсура Метшина был установлено временный светофор.

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