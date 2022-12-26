Новости Казани
· Алина Алмакаева

«Для тех, кто может позволить себе большее»: кто в Казани снимает квартиры дороже 60 тысяч рублей в месяц

«Для тех, кто может позволить себе большее»: кто в Казани снимает квартиры дороже 60 тысяч рублей в месяц

Во время поиска квартиры, каждый, хотя бы раз, но находил апартаменты выше 60 000 рублей за месяц. Но кто и зачем снимает такие квартир?

Ведь если порассуждать, то это ежемесячных ипотечный взнос за свою квартиру. Наша редакция решила узнать об особенностях таких квартир у казанского риелтора Алины.

Как много квартир по Казани, аренда которых стоит больше 40 000 тысяч рублей за месяц. При этом мы не берёт в расчёт трёхкомнатные квартиры в жилых комплексах.

- Квартиры, у которых аренда стоит выше, даже 30 000 в месяц за однокомнатную или же студию достаточно много. Все они находятся в жилых комплексах класса премиум, вип, люкс и так далее. К примеру ЖК «Берег» или же «Atlantis Deluxe». Но что самое интересное их действительно снимают. Существуют даже целые агентства, которые занимаются подобными квартирами.

Если есть предложения, значит есть и спрос. Но кто арендует элитные квартиры?

-Как показывает мой опыт, опят моих коллег, ими интересуются приезжие люди, которые приехали в командировку, или просто привыкшие хорошо жить и ездят по стране в поисках «своего города», или же просто путешествуют. Это квартиры, для тех, кто может позволить себе большее. Для них, всё должно быть лучшим.

Но ведь много достойных вариантов можно найти и до 30 000 рублей. Почему выбор падает именно на 50 000+?

- Да, действительно, очень много шикарных квартир, но здесь, скорее всего играет роль и того, что это за ЖК, где оно находится и так далее. Это всё индивидуально. Как сказал мой коллега: «у богатых свои причуды».

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