Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада

Детсад в Ново-Савиновском районе Казани в октябре 2023 года завершили на 48%

Строительство детского сада в Ново-Савинском районе Казани завершено уже на 48%. На объекте завершена кирпичная кладка и перекрытия, выполнена гидроизоляция подвала, а также обустройство кровли.

Строители штукатурят этажи и выполняют отделочные работы, а также прокладывают инженерные сети. Параллельно идет установка окон и устройство фасада. На прилегающей территории рабочие возводят теневые навесы, мусорные контейнеры, устраивают площадку для колясок.

Детский сад будут посещать 220 детей. Для ребят откроют 12 групп, в числе которых - четыре ясельные для малышей от 1,5 до 3 лет.