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Депутат в Татарстане призвал отменить мастер-класс Ирины Хакамады в Казани

Шарафиев добавил, что Хакамада не должна иметь ...

Википедия/Dmitry Rozhkov

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Некоторые депутаты Татарстана выступили с инициативой запретить проведение публичного выступления российского экономиста и публициста Ирины Хакамады, которое планируется на 20 апреля в Казани. Это решение стало реакцией на её недавние высказывания, в которых она нелестно высказалась о тех, кто участвует в специальной военной операции.

Депутат Госсовета РТ и участник СВО Эдуард Шарафиев сообщил, что к нему обратились родственники военнослужащих, которые выразили обеспокоенность по поводу выступления человека, «демонстрирующего ненависть ко всем, кто имеет отношение к СВО».

Шарафиев добавил, что Хакамада не должна иметь возможности проводить такие мероприятия, предложив признать её иностранным агентом и даже привлечь к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. Он также отметил, что обратился к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову с требованием отменить её выступление.

Депутат Казгордумы Альфред Валиев также выразил протест против проведения мероприятия с участием Хакамады, направив обращение в прокуратуру республики. Он отметил, что такие события в Татарстане неприемлемы.

Ранее Хакамада сталкивалась с отказами на проведение её мероприятий в других российских регионах. Так, в 2023 году в Иркутске был отменён её тренинг, и продажа билетов была закрыта после её высказываний о мобилизованных. В интервью RTVI она заявила, что среди её знакомых нет мобилизованных, добавив при этом, что «они не идиоты». Это высказывание вызвало бурю негодования среди родственников тех, кто был отправлен на фронт, пишет «Татар-информ».

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