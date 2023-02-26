Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

Почему в Казани становятся популярными байеры и чем они помогают горожанам

После ухода большого количества иностранных брендов с Российского рынка, мы узнали о существовании «Байеров». Кто это и чем они занимаются? Об этом нам расскажет байер Даяна.

"Понятие байер существует уже давно. По своей сути и первоначально, это люди, которые отвечают за закупки, а также анализ трендов. Сейчас же это люди, которые покупают товары из-за заграницы по цене, которая меньше Российской".

Насколько эта профессия актуальна сейчас?

"После того как компании и известные бренды ушли с нашего рынка, байеры стали более востребованы. Через нас люди покупают не только дешевле, но и приобретать то, что не поставляется в отечественные магазины".

Что чаще всего покупают люди?

"Это покажется странным, но чаще всего к нам обращаются за люксом, есть даже байеры, которые только на нём и работают. Денег мало, но Gucci покупать идут. И причём покупают по несколько брендовых позиций за один раз. Меня это удивляет, так как заходя на страницы к людям, не видно такого уровня жизни. Я сейчас говорю не про всех, конечно же. Большой ажиотаж был перед Новым годом, массово заказывали косметику и сумки. А вот сейчас, перед 23 февраля, покупали трусы и обувь".

Как устроена работа байера?

"У каждого свои способы работы. Но большинство работают как и я. Живя заграницей, через социальные сети получаем заказы и пожелания от людей. Через официальные сайты и магазины осуществляем покупку нужного товара, перед этим получив 100% предоплату. А дальше отправляем международными копаниями, которые занимаются доставкой. И также у нас нет 100% гарантии того, что товар не повредится. А также у нас нет возврата. Так как доставка от 2 до 5 недель. Но если всё же товар не приходит, деньги возвращаются".

Почему покупатели не доверяют байерам?

"Байер- это нечто новое, в понимании людей. А как правило всё новое вызывает опасения. Кроме того, есть недобросовестные байеры, которые продают подделки по видом оригинала. И есть мошенники которые берут деньги, но взамен ничего не дают. Да, байеры работают по 100% предоплате и тут нужно или доверять человеку, или же покупать через уже проверенного Байера. И нужно помнить, что люкс за 3 000 рублей не купить. Это 100% подделка".