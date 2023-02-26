Новости Казани
· Алина Алмакаева

Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

Почему в Казани становятся популярными байеры и чем они помогают горожанам
Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

После ухода большого количества иностранных брендов с Российского рынка, мы узнали о существовании «Байеров». Кто это и чем они занимаются? Об этом нам расскажет байер Даяна.

"Понятие байер существует уже давно. По своей сути и первоначально, это люди, которые отвечают за закупки, а также анализ трендов. Сейчас же это люди, которые покупают товары из-за заграницы по цене, которая меньше Российской".

Насколько эта профессия актуальна сейчас?

"После того как компании и известные бренды ушли с нашего рынка, байеры стали более востребованы. Через нас люди покупают не только дешевле, но и приобретать то, что не поставляется в отечественные магазины".

Что чаще всего покупают люди?

"Это покажется странным, но чаще всего к нам обращаются за люксом, есть даже байеры, которые только на нём и работают. Денег мало, но Gucci покупать идут. И причём покупают по несколько брендовых позиций за один раз. Меня это удивляет, так как заходя на страницы к людям, не видно такого уровня жизни. Я сейчас говорю не про всех, конечно же. Большой ажиотаж был перед Новым годом, массово заказывали косметику и сумки. А вот сейчас, перед 23 февраля, покупали трусы и обувь".

Как устроена работа байера?

"У каждого свои способы работы. Но большинство работают как и я. Живя заграницей, через социальные сети получаем заказы и пожелания от людей. Через официальные сайты и магазины осуществляем покупку нужного товара, перед этим получив 100% предоплату. А дальше отправляем международными копаниями, которые занимаются доставкой. И также у нас нет 100% гарантии того, что товар не повредится. А также у нас нет возврата. Так как доставка от 2 до 5 недель. Но если всё же товар не приходит, деньги возвращаются".

Почему покупатели не доверяют байерам?

"Байер- это нечто новое, в понимании людей. А как правило всё новое вызывает опасения. Кроме того, есть недобросовестные байеры, которые продают подделки по видом оригинала. И есть мошенники которые берут деньги, но взамен ничего не дают. Да, байеры работают по 100% предоплате и тут нужно или доверять человеку, или же покупать через уже проверенного Байера. И нужно помнить, что люкс за 3 000 рублей не купить. Это 100% подделка".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Интересное

48 минут назад

Новые отношения или депрессия: казанский таролог приоткрыла завесу и показала, что ждет вас весной 2023 года

тараканов уничтожение москва

Новости Казани

18 часов назад

«Это уже седьмая волна пандемии»: чего ждать от ковида весной-2023

Новости Казани

15 часов назад

Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды

перевозка гаража манипулятором цена в Санкт-Петербурге

Новости России

4 часа назад

"Мешки не пустые, честное слово": ЧВК "Вагнер" показали гору трупов всушников, которая осталась после прогулки "музыкантов" у Артемовска (фото)

Новости Казани

день назад

Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

Новости Казани

23 часа назад

"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

Новости России

день назад

Россиянам назвали самое вредное масло для жарки
Новости Казани
час назад

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

Новости России

53 минуты назад

"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет

Интересное

18 часов назад

“Я что, псих?”: почему казанцы избегают психологов и что делать, чтобы решить свою проблему

Новости России

час назад

"Hello! My name is Mark Wahlberg. Я приехал сюда воевать за Россию": на СВО нашелся полный двойник голливудского актера Марка Уолберга

Новости мира

3 часа назад

"Наконец-то дошло!": в офисе Зеленского робко признали, что Украина как государство может исчезнуть
"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане
Новости Казани
час назад

"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане

Новости мира

4 часа назад

"Половину времени он не знает, где находится": бывший врач Белого дома заявил, что Байден крайне опасен для страны

Новости мира

4 часа назад

"Второго такого не будет!": Лукашенко заявил о сложившейся сейчас уникальной ситуации, когда можно быстро положить конец конфликту на Украине

Новости мира

10 часов назад

"Он же тебя в пыль сотрет одним щелчком пальцев": британцы посоветовали Зеленскому заткнуться после его наглых слов о свержении Путина
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть
Редакция помогает
6 дней назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть