"Будет подготовлен проект": в Татарстане отменили режим повышенной готовности

Глава Татарстана Минниханов отменил режим повышенной готовности по COVID-19

В министерстве юстиций РТ сообщили, что раис республики отменил режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, так как эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, а риск распространения коронавирусной инфекции был снижен.

В ближайшее время Минюстом РТ будет подготовлен проект постановления о признании утратившим силу постановления №208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции". Напомним, что именно оно вводило антиковидные ограничения в республике.