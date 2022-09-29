Мужчина погиб после задержания на призывном пункте: выпил для храбрости залпом

В Приморском крае полиция подтвердила гибель мужчины после задержания на призывном пункте. 40-летний житель Владивостока был задержан за нарушение общественного порядка на местном призывном пункте.

Мужчина был сильно пьян, до приезда полиции он почти залпом выпил бутылку крепкого алкоголя объемом 0,7 литра.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Пока нетрезвого гражданина перевозили в отдел полиции, ему стало хуже. Он потерял сознание. Приехавшие медики констатировали смерть человека.

Проводится проверка. Экспертиза установит причину смерти.