«Сейчас он на стрельбах»: под мобилизацию попал 49-летний слепой на один глаз мужчина

В Ростовской области повестку прислали 49-летнему россиянину Александру Чухлебову, пишет "Лента.ру". По словам сына мужчины, отец ослеп на один глаз в результате производственной травмы, но одноглазому призывнику в военкомате не дали возможности пройти медосмотра. В ближайшее время Чухлебов отправится на фронт.

"Мы спрашивали, на каком основании забрали уже почти 50-летнего мужчину, хотя забирать сейчас должны только до 35. Нам ответили, что все, теперь призывают до 50. Я прочитал им закон о порядке призыва, продемонстрировал сайт Минобороны, но это не помогло", — рассказал сын мобилизованного инвалида.

Известно, что мужчина был стекольщиком, ослеп после попадания в глаз осколка стекла. Операцию сделали, но зрение, увы, не сохранили.

"Единственный медосмотр проводили только непосредственно в воинской части, но не должным образом: всех просто попросили раздеться по пояс, спросили, есть ли пятна на теле, и признали годными. Когда отец сказал, что у него проблема с глазом, его проигнорировали. Сейчас он на стрельбах".