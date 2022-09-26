Будут на самом пике: Глоба предрек двум знакам зодиака небывалый успех с 26 сентября

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для двух знаков зодиака, в жизни которых с 26 сентября начнутся знаковые перемены. В этот день могут произойти кардинальные изменения, которые в дальнейшем преобразят жизнь, пишет rsute.ru.

Скорпион

Желание побеждать во всем и всегда забурлит в Скорпионах. Эмоции будут такими сильными, что захочется сносить все на своем пути — аппетит к победам будет просто диким. Вечер может принести неожиданный романтик, а еще звезды подтолкнут к нужным людям, которые помогут вам реализовать себя.

Козерог

Воронка удачи засосет Козерогов, которые смогут достичь того, о чем мечтали годами. Сейчас вам нужно собрать в кучу все свои стремления и двигаться к цели — выкладывайтесь на полную. Если вы думали о покупке недвижимости, то сейчас самое подходящее время посмотреть варианты на рынке. То, на что вы потратите деньги в ближайшее время, будет радовать вас очень долго.