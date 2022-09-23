«Выделить силы для раздачи повесток»: Минниханов провел заседание Призывной комиссии Татарстана

Накануне в Кабмине РТ состоялось первое заседание Призывной комиссии Татарстана. Его провел лично Президент республики Рустам Минниханов. С этого дня заседания комиссии будут ежедневными.

Минниханов распорядился, чтобы главы районов поручили выделить местным военкоматам дополнительные силы для раздачи повесток, также должен быть выделен дополнительный транспорт для доставки мобилизуемых в Казань.

Кроме того, по поручению Минниханова на пунктах сбора организуют горячее питания и медобслуживание, а также установят пункты правопорядка.