«Все хуже и хуже»: ведущий Борис Корчевников потряс всех своим изможденным и больным видом на фото

Журналист и телеведущий Борис Корчевников, похоже, чувствует себя все хуже и хуже. Сейчас он буквально потряс поклонников новым фото. Ведущий хотел показать себя в рабочей обстановке, но внимание привлек его внешний вид - изможденный и больной.

Судя по внешнему виду Бориса, можно сказать, что чрезмерная трудовая и волонтерская деятельность сильно сказалась на его силах. Корчевников выглядит на снимке изможденным с кругами под глазами. Пользователи выразили беспокойство за здоровье кумира.

Ранее Корчевников перенес тяжелую операцию по удалению опухоли головного мозга, при которой затронут оказался слуховой нерв. Слух Бориса стремительно ухудшается, этот процесс необратим. А для него, как для журналиста, возможность общаться с людьми, и есть самая большая ценность.