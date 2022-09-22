После объявления частичной мобилизации кончились авиабилеты из РФ в Стамбул, Ереван и Баку

Билеты на самолеты из Москвы в Ереван, Баку, Стамбул и другие города безвизовых стран закончились после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию, сообщает РБК.

По информации сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить только на 23 сентября, он обойдется в 76 тыс. руб. Билеты на рейс в Ереван доступны только на 24 сентября по стоимости 62 тыс. руб. Ситуация с билетами постоянно меняется.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что не вводит ограничений на продажу авиабилетов на фоне частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.