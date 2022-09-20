«Доигрался»: Певец Элвин Грей сильно перепугал поклонников, показав себя в полицейской машине

Радик Юльякшин, звезда башкирской и татарской эстрады, более известный как Элвин Грей перепугал фанатов, показав кадры, где он сидит в полицейской машине с мигалками и пытается кому-то позвонить. Подпись напугала еще больше - "Доигрался".

Вскоре выяснилось, что проблем с законом у Радика нет, просто сейчас он снимает клип к новой песне под названием "02".

Заслуженный артист Республики Башкортостан и заслуженный артист Республики Татарстан пока подробностей не раскрывает. Ранее он заявил, что покидает национальную эстраду и начинает пробовать свои силы в Москве.