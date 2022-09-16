Профессор КФУ рассказал, когда в Казани начнется настоящее бабье лето

В Казани на следующей неделе температура воздуха будет превышать климатическую норму настолько, что приблизится к летнему, августовскому значению. Об этом в интервью "Татар-Информу" рассказал профессор Казанского Федерального университета, доктор географических наук, метеоролог Юрий Переведенцев.

"Температурный фон почти на протяжении всей предстоящей недели в Казани будет на 4 градуса выше климатической нормы. В понедельник днем воздух прогреется до 22 градусов. В этот день среднесуточная температура будет на 6 градусов выше климатической нормы, это очень много. Это летняя температура, температура августа", – рассказал он.

Настроение могут омрачать небольшие дожди, но больших неприятностей они не доставят.

"На нас действует с запада Атлантический антициклон, нам обеспечен вынос южного воздуха. Если бы был антициклон, то можно бы было сказать, что это бабье лето", – добавил Переведенцев, пообещав, что теплой в Казани будет вся предстоящая декада.