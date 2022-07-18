Ждем возвращения QR-кодов? Эксперт предрек новую вспышку коронавируса в Казани уже в ближайшее время

В последнее время жители Татарстана начали уже забывать, что последние два года жили в условиях ограничений из-за коронавируса. Теперь уже сложно представить, что два года назад жителям республики нельзя было ходить на пляжи, посещать кафе и торговые центры, да и первое время на улицу-то можно было выходить только по важной необходимости. А историю с QR-кодами, которая разделила Казань на тех кому можно все и тех, кому нельзя ничего, жители Татарстана хотят забыть как страшный сон.

Сейчас ситуация серьезно изменилась. После зимнего роста заболеваемости и увеличения коллективного иммунитета последовали поэтапные снятия ограничений и вот, наконец, летом официально отменили все антиковидные запреты. Даже маски больше носить не надо.

Фото: мэрия Казани.

Впрочем, это не значит, что все ограничения не вернутся вновь. Так, в Европе и Америке уже вовсю бушует коронавирус. Новые штаммы оказываются заразнее предыдущих и влекут за собой тяжкие последствия. Вот уже и в ВОЗ всем снова рекомендовали носить маски.

В России пока ситуация стабильная, никаких резких скачков нет, да и к ковиду уже стали относиться как к простой сезонной простуде. В Татарстане эпидемиологическая ситуация остается спокойной – в сутки выявляют порядка 40 заболевших. Впрочем, гарантий, что все и дальше будет гладко нет. Так, уже осенью в Россию с большой вероятностью придет очередная волна COVID-19. Это связано как с сезонностью респираторных заболеваний, так и с окончанием периода отпусков. Такое мнение выразил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

«Как и ожидалось, COVID-19 перешел в разряд простудных заболеваний. Он стал очень заразным и фактически перегнал корь по заразности. К счастью, ковид теперь поражает только верхние дыхательные пути и очень редко опускается в легкие. А именно поражение легких вызывало тяжелое течение заболевания. Поэтому коронавирусы сейчас в основном вызывают легкое течение заболевания», – отметил Альберт Ризванов.

Что же изменилось? По словам Ризванова есть один тревожный момент - коронавирусы научились обходить иммунную систему.

«Вирусы в популяции постоянно пытаются взломать защитную систему, избежать иммунитета. Соответственно, выживают те, которые научились это делать более эффективно», – пояснил он.

Фото: tvc.ru.

По мнению Ризванова, при всем этом вакцины все равно остаются эффективным средством борьбы с тяжелым течением COVID-19.

«Да, человек и после вакцинации может подхватить ковид, но обычно привитые болеют в бессимптомной или легкой форме, не требующей госпитализации. Именно поэтому даже сейчас, когда мы наблюдаем рост или снижение числа заболевших, процент госпитализированных остается неизменно достаточно низким», – подчеркнул специалист.

Итог же может быть самым непредсказуемым. Так, Ризванов убежден, что осенью нас ожидает серьезный рост заболеваемости.

«Осень – сезон простуд. Именно поэтому в начале осени рекомендуют вакцинироваться от гриппа. Сейчас есть также рекомендация регулярно вакцинироваться от COVID-19. Я думаю, что эти меры будут достаточно эффективными для сдерживания заболеваемости, если каждый гражданин будет ответственно относиться к своему здоровью», – считает профессор КФУ.

Фото: Михаил Фролов/kp.ru.

Осенние вспышки ОРВИ собеседник связывает с тем, что люди выходят из отпусков, дети возвращаются в школы, детские сады – количество контактов между людьми резко возрастает.

«Именно это является одной из причин осенних вспышек респираторных заболеваний. Безусловно, в сезон отпусков заболеваемость обычно снижается, потому что люди реже контактируют друг с другом, но сразу после его окончания ожидается вспышка. Хотя в ситуации с COVID-19 сложнее предсказывать течение таких волн, вспышек, – предупредил Ризванов. – Это связано с крайне высокой заразностью самого вируса и появлением новых штаммов».

Что же, остается только ждать и следить за ситуацией. Впрочем, достать и стряхнуть пыль с маски было бы не лишним.