Мужчина из ружья стрелял по бродячей собаке, а попал в ребенка

В Тульской области мужчина ранил 12-летнего школьника, пытаясь пристрелить из ружья бродячую собаку. Об этом рассказал телеканал "Первый Тульский".

Мужчина в поселке Коммунаров решил убить собаку, с которой в это время играли местные детишки. В итоге от выстрела пострадала не только собака, но и школьник, который приехал на каникулы в поселок к бабушке.

Мальчик получил серьезные ранения руки, ноги и живота. Мальчика доставили в больницу, а собаку - в ветеринарную клинику.

Местные жители уже написали заявление в полицию. Предполагаемый виновник случившегося пока не понес наказание за содеянное.