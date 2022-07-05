Бывший директор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов отпущен из-под домашнего ареста

Верховный суд Республики Татарстан сегодня отпустил из-под домашнего ареста бывшего директора МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, которого обвиняют в крупной афере. Мера заменена на запрет определенных действий.

Как сообщает "Реальное время", защита доказала суду, что Галявов помешать следствию не пытается, попыток скрыться не предпринимает, а потому оснований для домашнего ареста по сути нет. Суд с адвокатом согласился.

Предварительный ущерб по уголовному делу следователи оценили в 12 миллионов 330 тысяч рублей. Это были бюджетные деньги, которые в рамках национального проекта "Демография" в 2019 году были направлены на переобучение работников МУП предпенсионного возраста. По мнению следствия, никакого переобучения не было, а средства просто похитили.

Напомним, под домашним арестом Галявов находится с 18 июня 2022 года. Причем именно об этой мере пресечения казанский суд просили сами сотрудники Следкома.