Солист «Ленинграда» Шнуров выпустил клип про импортозамещение «Аналоговнет»

Российский музыкант, известный довольно скандальными выходками, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил клип на злобу дня. Песня под названием "Аналоговнет", по словам Шнурова, является своеобразной шуткой, которой РФ грозит заморским врагам.

Не сказать, что Шнуров похвалил импортозамещение, но в целом клип достоин быть увиденным.

"Нет у них анала и говнета,

А у нас есть тот,

И есть другой", — поет музыкант.

Зато Шнур подчеркнул, что в России делают то, до чего нигде больше в мире не додумаются:

"Всё сложней жить в каждодневном бреде

И тону среди пиар-атак,

Но с помощью его мы в рай поедем,

А они подохнут просто так", — спел Шнуров.