Из Татарстана готовится отправиться на полигон именной батальон «Алга»

В начале июля из РТ отправится на учебный полигон сформированный именной батальон добровольцев "Алга", сообщил сотрудник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитан Рустам Сафиуллин.

Примерно отправка назначена на 8 июля. Набрано уже более 500 человек. Обучение на полигоне продлится месяц.

После этого "Алга" отправится на Украину.

Продолжается набор во второй именной батальон - "Тимер".

"Сначала добровольцы прибывают в наш военкомат, здесь получают направление для прохождения медицинских осмотров по месту прописки. После этого военнослужащий отправляется на прохождение медицинской комиссии в военкомате, а затем заканчивает его в пункте отбора. Отсюда доброволец прибывает к нам в военкомат, где мы проверяем его историю, отсутствие судимостей, а после этого проходит собеседование, на котором определяются личные качества будущего контрактника", – объяснил офицер Сафиуллин.

Он отметил, что число добровольцев растет. С каждым заключают контракт на 4 месяца. Потом боец вернется домой, а если захочет продолжить служить, то может продлить контракт.