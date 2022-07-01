В отделе судебных приставов в Татарстане проводят обыски: сотрудников подозревают в крупной афере

В Альметьевском районном отделе судебных приставов проводят обыски, сообщает "Бизнес онлайн" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что причиной для обысков стало возбужденное против сотрудников уголовное дело. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. Сейчас силовики изымают документацию.

Предположительно, дело связано с махинациями с депозитарием ФССП, в котором хранятся взысканные долги. Средства оттуда могли получить подставные лица и потом обналичивали деньги.

Официальных комментариев пока не поступало.