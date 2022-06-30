В Татарстане в парках проведут утренние медитации для всех желающих

В парках Татарстана в июле и августе будут проведены утренние медитации для всех, кто желает успокоиться и привести в порядок свои мысли и чувства. Команда пространства для медитации "Основа Основ" решила распространять опыт расслабляющих практик на весь Татарстан, хотя ранее медитации были доступны лишь казанцам.

Медитации будут идти с 3 июля по 28 августа в 11 городах. Занятия проходят по воскресеньям с 9:00 до 10:00, но приходить лучше к 8:50, чтобы занять удобное место.

Нет никаких ограничений по полу и возрасту. С собой следует прихватить коврики, удобную подушечку или пуф или скамеечку. Если погода прохладная, стоит захватить из дома и плед.

Регистрация проходит по ссылке: osnova-osnov.ru/v-parkah. Запись на каждое мероприятие открывается за две недели до мероприятия. На каждую практику есть всего 12 мест. Участие бесплатное.