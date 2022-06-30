Угроза с севера: жителей Татарстана предупредили об опасных погодных условиях 1 июля

Первый день июля в Татарстане начнется с неблагоприятных и даже опасных погодных условий. В республиканском Гидрометцентре предупредили о высокой вероятности 1 июля грозы и сильного северного ветра.

Синоптики прогнозируют, что днем и вечером в пятницу во всех районах РТ, включая Казань, будет свирепствовать сильный ветер северного направления. Его порывы по силе могут достигать 15-20 метров в секунду.

Также в отдельных районах прогремят грозы. Пешеходов и водителей просят быть внимательными. Не стойте под деревьями и шаткими конструкциями, не оставляйте под ними свои автомобили.