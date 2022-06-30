В Татарстане через три дня после жестокого убийства женщины нашли убийцу

Через три дня после жестокого убийства 50-летней женщины в Татарстане удалось вычислить и задержать подозреваемого в преступлении, сообщает республиканский Следком.

Следователи установили, что 27 июня в одном из домов в селе Малая Бугульма было найдено тело хозяйки дома с многочисленными ранами в области шеи и головы. Установлено также, что причастен к преступлению может быть 24-летний местный житель, с которым у женщины начался семейно-бытовой конфликт. Но где он, до последнего никто не знал.

Была проведена кропотливая работа и следствие вышло на след молодого человек. Он задержан, но от дачи показаний отказался. Сейчас расследование продолжается, избирается мера пресечения.