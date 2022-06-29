Муж вручал пакет с котятами, жена лупила их молотком: Супругов будут судить за убийство животных

В Тверской области под суд пойдет пожилая супружеская пара. Мужчина и женщина оказались живодерами: они жестоко убили 6 новорожденных котят, передает региональная прокуратура.

Следствие считает, что в августе 2021 года супруги вынесли к мусорке два полиэтиленовых пакета с тремя новорожденными котятами в каждом. Мужчина передавал пакеты жене, а она била по ним молотком не менее 5 раз и убивала бедных животных.

Очевидцами инцидента стали соседи странной парочки. Они записали ужасающий процесс на видео. На супругов возбудили уголовное дело, его уже передали в суд на рассмотрение. Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.