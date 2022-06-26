Поток денег: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые отлично заработают в июле 2022 года

В финансовый поток попасть не так просто, как кажется. Однако иногда сами звезды помогают в этом людям. В июле 2022 года, по словам астролога Павла Глобы, два знака Зодиака под влиянием Меркурия и Сатурна смогут отлично заработать, поскольку деньги сами потекут к ним в руки.

Дева

Девы станут настоящими счастливчиками в июле: им будет везти в любви и в делах, к тому же с 10 июля стоит ожидать крупных денежных поступлений. Астролог советует представителям знака не тратить деньги попусту, а направить на благие дела и цели, которые принесут пользу не только самим Девам, но и максимальному количеству других людей.

Стрелец

Стрельцам удача улыбнется с середины июля. Астролог считает, что Стрельцам будет легко даваться все, что до этого представляло некоторые сложности. Удачными будут все сделки, работа принесет неожиданные результаты - начальство отметит и вознаградит Стрельца по достоинству. Возможно все, даже выиграть в лотерею, если Стрелец купит лотерейный билетик после 15 июля.