Медведев припомнил дипломатам Германии блокаду Ленинграда

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев упрекнул главу МИД ФРГ Анналену Бербок за блокаду фашистской Германией Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Так Медведев, не особо церемонясь, отреагировал на слова немецких дипломатов о том, что в ситуации с Украиной Россия голод использует в качестве оружия.

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек", — написал Медведев в своем Telegram-канале о событиях 70-летней давности.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что по вине России цены на продовольствие в мире растут. Она сказала, что РФ намеренно препятствуя вывозу пшеницы и кукурузы с Украины, чтобы использовать голод в качестве оружия.