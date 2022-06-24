Ночью умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

Минувшей ночью, 24 июня, скончался бывший депутат Госдумы от Республики Татарстан, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского аграрного университета Фатих Сибагатуллин. Ему было 72 года.

В связи с кончиной Сибагатуллина свои соболезнования высказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Это огромная потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", - заявил Минниханов.

Фатих Сибагатуллин родился в селе Апазово Арского района РТ. Окончил Казанский ветинститут, потом учился в Саратовской высшей партийной школе, Казанском финансово-экономическом институте.

Начинал работать в совхозе в Арском районе. Позднее стал председателем колхоза в Балтасинском районе. Также был на должностях второго секретаря Балтасинского райкома КПСС, председателя Арского райисполкома, первого секретаря Мамадышского райкома КПСС, председателя Мамадышского райсовета.

С 1990 по 1995 годы был министром сельского хозяйства Татарстана. Потом долгое время был главой администрации Нурлатского района. В Госдуме представлял интересы Татарстана с 2007 по 2021 год.