Умер один из старейших имамов Татарстана

23 июня скончался один из старейших имамов-мухтасибов республики Татарстан Равхат хазрат Гатауллин. Он 12 лет служил мухтасибом в Мамадышском районе, а затем 22 года возглавлял Лаишевский мухтасибат.

Равхат хазрат был одним из самых ярких духовных лидеров. Он был очень трудолюбив и всегда бесконечно уважал людей.

Коллектив ДУМ РТ выразил соболезнования родным и близким.

"Пусть Аллах простит покойному его прегрешения и облагодетельствует райскими обителями. Аминь. От имени ДУМ РТ и от себя лично я выражаю искренние соболезнования родным и близким Равхата хазрата Гатауллина и прошу Создателя о ниспослании для них стойкости и терпения выдержать это тяжелую утрату", - выразил соболезнования Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин .