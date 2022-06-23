Хотел добить: В Татарстане подросток 7 раз ударил таксиста ножом, затем вернулся за его деньгами

В Зеленодольском районе Татарстана 17-летний юноша напал на таксиста с ножом. Уроженец Узбекистана хотел забрать его выручку. Злоумышленник исколол водителя по всему телу.

Следствие считает, что несовершеннолетний решил ограбить таксиста на пути до пункта назначения. Он ударил мужчину ножом не менее 7 раз. Однако водитель продолжал активно сопротивляться: это напугало злоумышленника – он сбежал. Затем подросток заметил, что мужчина не может выбраться из автомобиля, и решил вернуться, чтобы закончить начатое. Водитель такси успел выкинуть деньги из машины и заблокировать двери, передает «Татарстан-24».

Расследование уголовного дела по факту грабежа, разбоя и попытки убийства человека завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.