Пропавшего пятилетнего мальчика нашли мертвым в реке

Сегодня, 22 июня, пропавшего накануне пятилетнего мальчика нашли в реке в Нижегородской области, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Волонтер".

По предварительным данным, мальчик утонул, его тело извлекли водолазы из реки Нуженка Борского района.

"В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи СК продолжают работать на месте происшествия", - отмечается в сообщении следствия.

Уточним, 5-летний мальчик пропал днем 21 июня, он ушел из дома на улице Победы в деревне Большое Пикино и не вернулся. Была организована поисково-спасательная операция. Ребенка всю ночь искали около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС.

Ранее РенТВ сообщали, что кофта и обувь мальчика была найдена около гаражей.