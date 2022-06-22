Владимир Путин заявил, что в мире сегодня нет более эффективной армии, чем российская

Сегодня в мире нет более эффективной армии, чем ВС РФ. Об этом во время общения с военными после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле заявил глава государства Владимир Путин.

"Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества", — сказал президент, его слова приводит ТАСС.

А текущая ситуация в мире, считает Путин, лишь даст возможность еще более усовершенствовать армию РФ.