В Казани жители в Советском районе на несколько дней останутся без газа

В ряде домов Советского района в Казани на несколько суток будет отключен газ. Как сообщает мэрия столицы Татарстана, это связано с переврезкой газопроводов, попадающих под строительство Вознесенского тракта и первого участка второй линии метрополитена.

С 8:00 20 июня до окончания работ 24 июня газа не будет в многоквартирных жилых домах микрорайона Азино по адресам:

пр.Победы, 76, 80, 84, 88, 98, 102, 106;

ул.Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

ул.Минская, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 73;

ул.Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

ул.Фучика, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145;

ул.Чишмяле, 1, 9, 11, 12, 15, 17, 21.

В это же время газа не будет в индивидуальных жилых домах поселка Вознесенского по адресам:

все дома переулков Армут, Баланлык, Гаиля, Дивный, Загадочный, Иман, Кардашлек, Лавровый, Ташлык, Тружеников, Экият, Ялан;

все дома улиц 65 лет Победы, Аргамак, Ахмет-Хана-Султана, Бастионная, Добротная, Дэртле, Зарничная, Ивана Кабушкина, Кардашлек, Миляше, Назлы, Связная, Снайперская;

ул.Яфраклы, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а, 38, 42, 42а, 44, 46, 46а, 50, 50а, 50б, 50в, 56 кв.1, 58 кв.2, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 66, 70, 76.

Жителей этих домов просят закрыть краны перед газовыми приборами, а при их повторном пуске им следует проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной газовой службы.