Ученый предсказал, ждать ли Татарстану хорошего урожая в этом году

В этом году в Татарстане ожидается рекордно богатый урожай, этому благоприятствует погода. Таким мнением со СМИ поделился замминистра сельского хозяйства Татарстана Марсель Тагиров.

"Этот год особенный, мы такие осадки ранней весной всегда ждали. В этом году были благоприятные осадки, местами излишние. Я считаю, что-то, что выпадает в мае и июне, лишним не бывает. Осадки работают на урожай", — сказал Тагиров.

Наиболее оптимальна погода для озимых, отметил специалист. Из-за весенних холодов немного отстали в росте многолетние травы и кормовые посевы, но с приходом теплых солнечных дней они быстро наверстывают упущенное время.