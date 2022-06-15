Перед смертью шепнул имя: в Казани раненый мужчина успел назвать имя своего убийцы

В минувшие выходные в Казани в больницу доставили 43-летнего местного жителя. Он истекал кровью, получив ножевое ранение в область бедра. Врачи сделали все возможное, но спасти человека не удалось.

В больницу раненого доставили с улицы Максимова. Он успел, почти теряя сознание, назвать очевидцам имя того, кто убил его.

После смерти раненого в больнице был арестован 48-летний сосед мужчины.

Следователи считают, что по-соседски мужчины решили выпить в честь праздника, а когда алкоголь кончился, потерпевший пошел за добавкой в магазин.

Когда мужчина вернулся, между собутыльниками начался конфликт, предположительно, из-за бутылки алкоголя. Агрессивный 48-летний мужчина вывел товарища в подъезд и ударил ножом, чтобы отобрать бутылку, попав ему в бедро.

Свою вину подозреваемый не признал.

"Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельств произошедшего устанавливаются", - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.