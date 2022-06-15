Профессор КФУ рассказал, каким будет лето, и когда наконец в Татарстан придет жара

На пресс-конференции в ИА "Татар информ" профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о том, чего ждать от лета 2022 года. По его словам, в июне температура воздуха на 3-4 градуса превышает климатическую норму (18 градусов выше нуля) для Татарстана. Осадки первого летнего месяца пока также находятся в пределах нормы.

Климатическая норма температуры в июле составляет +20˚. В 2022 году июльская температура ожидается немного ниже климатической нормы. Ждать жары не стоит. Августовские температуры будут в пределах нормы и в среднем составят 18 градусов тепла.

И если ждать жары, то случится это никак не раньше... сентября. Именно первый осенний месяц по какой-то шутке природы в Татарстане обещает быть действительно жарким, сообщил эксперт.