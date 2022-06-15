Госсовет Татарстана согласовал назначение Олега Коробченко вице-премьером республики

Депутаты Госсовета Татарстана согласовали кандидатуру Олега Коробченко для назначения его вице-премьером -министром промышленности и торговли республики. Сообщается, что решение приняли единогласно сегодня, в среду, 15 июня.

"Коробченко Олег Владимирович человек в республике достаточно известный. Убежден, что, опираясь на высокие бизнес-компетенции, а также личные качества, Олег Владимирович справится с поставленными задачами в должности заместителя премьер-министра Республики Татарстан и министра промышленности и торговли региона и даст новый импульс развитию промышленного потенциала Татарстана в непростой социально-экономической ситуации", - сказал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сам Коробченко отметил, что в новом для себя статусе намерен сделать все, чтобы поднять производительность заводов и компаний, внедрять новые технологии и уделить внимание подготовке кадров.

Олег Коробченко родился 12 мая 1977 года. В 2011 году окончил Институт экономики, управления и права, по специальности "Финансы и кредит". В 2015 окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России. С 2004 года - генеральный директор ООО "Кориб", в 2010-2019 годах - депутат городского совета Набережных Челнов. С сентября 2019 года - депутат Государственного совета Татарстана от "Партии Роста".