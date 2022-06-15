Стало известно, как в Татарстане в 2022 году будут отмечать Курбан-байрам

Курбан-байрам в Татарстане в этом году отметят 9 июля. В мечетях республики состоятся гает-намазы. О том, как татарстанцы будут отмечать один из самых ярких и важных праздников рассказали в Духовном управлении мусульман.

По информации ДУМ РТ, в пятницу, 8 июля, мусульмане отметят день Арафа. В субботу, 9 июля, будут праздновать непосредственно Курбан-байрам.

В сельских местностях праздничные намазы рекомендуется прочитать за 30 минут до восхода солнца. Во всех мечетях Казани гает-намазы начнутся в 03:41. На утренний намаз верующих будут ждать в 02:30. Далее и до 03:10 запланирована рецитация священного Корана.

Праздничный вагаз продлится 30 минут - до 03:40. В 03:45 прихожане смогут послушать проповедь на арабском языке и суры из Корана.

После намаза в мечетях в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. Забивать жертвенных животных можно будет до 20:23 11 июля. Нисаб Курбана в этом году составит 32 тысячи рублей.