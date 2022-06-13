В России сегодня должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка»: вместо «Макдоналдс»

13 июня в России должны открыться 50 ресторанов сети "Вкусно — и точка". Об этом сообщил гендиректор бывшего "Макдоналдса" Олег Пароев.

До конца этого месяца в стране должны начать работать 200 ресторанов. Также будет увеличено количество точек в рамках расширения сети - с сегодняшних 850 точек сеть дорастет до 1000 точек до конца года.

Бывшая сеть "Макдоналдс" в России будет именоваться "Вкусно — и точка". 9 июня сеть представила новый логотип, на котором изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.

12 июня первый ресторан обновленной сети открыли в Москве.

В Казани, предположительно, рестораны откроются 1 августа. Как и другие точки общепита по стране, казанские бывшие "Макдаки" ожидает ребрендинг.