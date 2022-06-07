В Казани мародеры, обыскивающие заброшенные дома, избили 80-летнюю пенсионерку

В Казани мародеры, добывающие металл и прочие ценности в частном секторе, избили 80-летнюю жительнице частного дома на улице 201 Азинской. Местные жители давно жалуются, что от мародеров нет спасения, в поисках стройматериалов и металла они готовы на все.

Неизвестные вступили в бабушкой в конфликт, который завершился экзекуцией. Пожилая женщина доставлена в больницу.

Как пояснил ее сын, многие соседи переехали, дома стоят никому не нужные. Они и становятся объектами охоты мародеров.

"Ударили по лицу несколько раз. Мы вызывали полицию. Ночью мы не можем в туалет выходить, в темноте во двор лучше не выходить", - сказал сын телеканалу "Татарстан-24".