Пробка от бутылки дороже фуа-гра: В России резко выросли цены на вино, как это отразится на спросе

По данным Роскачества в России за год на 11 % подорожало вино. Однако это значение находится ниже прогнозируемых ожиданий и темпов инфляции, сообщает РИА “Новости”. Цены на тихие вина с начала года поднялись примерно на 8 %, а игристые вина — на 5 %. Таким образом, средняя стоимость бутылки вина объемом 0,75 литра составляет 380 рублей, а игристого — почти 320 рублей.

В чем причина такого подорожания вина? И не отразится ли это на спросе? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ВИНО

По словам экономиста, подорожание вина вызвано целым рядом причин:

- Увеличилась себестоимость бутылки

1) Себестоимость пробки

“Первое, что выделяют в себестоимости бутылки вина, - это пробка. Она отреагировала на рост цен еще с самого начала спецоперации”, - рассказал Ирек Галямов. - “Когда возникло понимание геополитических рисков, винодельческие компании начали скупать сырье для изготовления пробки. Вообще пробка - это импортная составляющая. Она привозится из Португалии. И теперь европейские поставщики не поставляют некоторые препараты для брожения сусла”.

Выходом из этой ситуации, по мнению Галямова, является перестройка логистических цепочек (которые можно провести через Казахстан и Азербайджан).

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

2) Себестоимость краски для стекла

В стекле бутылки из-под вина есть импортная составляющая - краска для стекла. В производстве стекла 20 % приходится на валютную составляющую, отметил экономист.

3) Оборудование

Станки для изготовления пробок тоже включают в себя импортные составляющие. Бутылки для вина производятся в том числе и на импортных станках, которые требуют технического переоснащения, ремонта (текущего и капитального).

“Одни только факторы, связанные с упаковкой продукции, сильно влияют на цену”, - подытожил Галямов.

- Плохой урожай

В 2021 году был плохой урожай. И еще тогда, по словам эксперта, прогнозировался рост стоимости вина на 15 - 20 %.

“При плохом урожае на рынок поставляется меньше продукции”, - пояснил Галямов. - “Соответственно, такое количество не может удовлетворять спрос. И для того, чтобы винодельческое предприятие могло выплачивать зарплату своим сотрудникам, не останавливать производство и в то же время удовлетворить спрос, увеличивается цена. При ограниченном предложении происходит рост спроса, а при росте спроса повышается и цена. Я говорю не про элитные сорта, а про бюджетные варианты, которые потребляет большая часть населения”.

Фото: Prime Drink

- Снижение покупательской способности населения

"Из-за снижения покупательской способности населения многие рестораны и питейные заведения, заточенные под продажу алкоголя, вынуждены повышать цены на вино”, - прокомментировал Галямов. - “Когда потребление напитка уменьшается, для обеспечения средней рентабельности заведения, приходится повышать цену на него”.

КАК ДАЛЬШЕ БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ ЦЕНЫ НА ВИНО

После повышения цен на алкогольные напитки и почти полной отмены скидок цена поставок вина начала опускаться на фоне падения курсов валют. Кроме того, розничные сети стали снижать цены на вино ради сохранения привлекательности напитка для потребителя.

Впрочем, по мнению экономиста, даже повышение цен может не отразиться на спросе.

“Это все зависит от покупательской способности населения и от того, как отреагирует рынок”, - высказался собеседник издания. - “Вот, например, я помню такой случай. Однажды я лично присутствовал на встрече с Коркуновым (которому принадлежал “Анкор банк” и кондитерская фабрика). Вначале он установил на конфеты средние цены бюджетного уровня, но они не пошли. Потом провели ребрендинг и подняли цены в 3 раза. И спрос начал стремительно повышаться. То есть продукцию перевели из одного сегмента качества в другой не за счет себестоимости, а за счет репутационного капитала (известности фирмы), вложения в рекламу. Поэтому запросто может произойти так, что цены на вино в 3 раза взлетят, и потребление увеличится при этом в 2 - 3 раза”.