Аппетиты выросли: в Татарстане соискатели работы увеличили свои требования к зарплате

С начала 2022 года 29% соискателей работы в Татарстане увеличили свои зарплатные ожидания и притязания, которые указывают в резюме. Об этой тенденции рассказала служба исследований HeadHunter.

В целом жители страны увеличили свои зарплатные амбиции в 26% случаев, что меньше, чем в Татарстане.

В республике также 57% соискателей добавили к оценке себя 10 тысяч в месяц, 23% - от 5 до 10 тысяч, 10% соискателей подняли ожидания на 5 тысяч.

А 9% тех, кто в поиске работы, вообще решили не указывать свои финансовые аппетиты в резюме.