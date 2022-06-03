В Казани на весь июнь закроют для движения улицу Фучика

В Казани на весь июнь для движения закроют улицу Фучика. Мэрия дала на это разрешение Главинвестстрою Татарстана. Необходимость закрытия связана с работами по строительству второй ветки Казанского метро.

Временные знаки дорожного движения будут установлены с 1 по 14 июня в районе дома № 106а – в направлении движения от улицы Минской до улицы Ломжинской. Кроме того, в направлении от Ломжинской к Минской движение ограничат с 15 по 28 июня.

Также уточняется, что движение перекроют у домов № 145а и № 149 с 3 по 6 июня.