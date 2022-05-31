Жительница Тверской области подозревается в убийстве младенца. В отношении 25-летней матери возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ .

Следователи считают, что мать, будучи раздраженной громким плачем дочки 2022 года рождения, подхватила малышку и ударила головой о кроватку, а потом добила кулаком в спину. Девочка от полученных травм умерла.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении задержанной назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде ареста.