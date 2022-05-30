После почти шести лет федерального розыска силовикам удалось поймать бывшую заведующую кассой дополнительного офиса «Банка Казани» Светлану Астафьеву. Ее задержали в Петербурге и уже доставили в Татарстан - к месту совершения кражи 14 миллионов.

Столь большую сумму банковская служащая похитила у банка в июне 2016 года. Сумку с наличными, которую она передала из допофиса в хранилище, и уже там выяснилось, что внутри - не настоящие деньги, а билеты "Банка Приколов".

Ущерб оценивается в 14,2 млн рублей.