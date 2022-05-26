Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе сегодняшней встречи с предпринимателями рассказал, в каких кадрах сегодня Татарстан нуждается особенно остро.

По словам Минниханова, требуются высококвалифицированные специалисты в области мехатроники и робототехники. А потому нужно создавать специальные образовательные площадки для их подготовки.

"Нам важно еще привлекать молодежь из других регионов России и стран Средней Азии, потому что там есть востребованность в работе. Но нам не нужны люди на подсобных работах, нужны квалифицированные обученные кадры, То, что сегодня необходимо, связано с мехатроникой, робототехникой, электротехникой", — сказал Минниханов.