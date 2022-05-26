Трое подростков были задержаны полицейскими в Елабуге после того, как устроили "покатушки" на "ВАЗе", который угнали у 23-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Машины была припаркована у дома владельца. Как только тот заметил отсутствие авто, он сразу заявил об угоне. Экипаж ДПС заметил похожую машину на улице, остановил его. За рулем оказался 15-летний мальчик. В салоне у него были двое несовершеннолетних пассажиров.

Задержанных доставили в отдел полиции. После того, как подростки сознались в угоне, их передали родителям.