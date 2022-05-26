В Калужской области 21-летний сын воспитательницы шарил под одеялами девочек в саду. Он задержан, сообщает "КП-Калуга".

Подозреваемый в педофилии приходил на работу к своей матери - воспитательнице детского сада. Там во время тихого часа приставал к девочкам, шарил под одеялами и хватал их за интимные места.

Тревогу забили, когда одна из малышек рассказала старшему брату, что дядя в саду трогал ее за интимные места.

На допросе молодой человек сознался, что приставал к детям.

Проверка по данному делу продолжается. В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.