Банк «Открытие»: 63% жителей ПФО не поменяли планы на летний отпуск

Большинство жителей Приволжского федерального округа собираются в отпуск этим летом. 45% отпускников намерены провести его дома или на даче. 45% готовы потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

44% работающих жителей округа определенно собираются пойти в отпуск этим летом. 29% пока не определились с отпускными планами на лето. 27% уже точно не будут брать отпуск летом.

Из тех, кто пойдет в летний отпуск, 22% намерены провести его на российских курортах, еще столько же (22%) в поездках по России, но не на курортах. За границей в доступных сейчас россиянам странах (Турция, Египет и ряд других) собираются провести летний отпуск 8%. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 21% - дома.

Военная спецоперация не повлияла на отпускные планы большинства жителей нашего округа. 38% будут отдыхать летом там, где планировали до спецоперации. Еще 25% не собирались брать отпуск этим летом изначально. 25% все-таки вынуждены были отказаться от запланированной поездки этим летом или изменить ее маршрут, а еще 12% вовсе отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Из тех, кто собирается отдыхать этим летом, 29% планируют потратить на отпуск не более 30 тысяч рублей. Ещё 16% надеются уложиться в 30-50 тысяч, 26% планируют отпускной бюджет в размере от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на летние каникулы 12% опрошенных, свыше 150 тысяч - 1%. Еще 16% заявили, что не намерены тратить на летний отпуск ни копейки.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 16-20 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.